Депутат Цунаева оценила идею ввести "уголовку" для врачей за склонение к аборту

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева оценила для Pravda.Ru предложение уполномоченной по правам ребенка Республики Татарстан Ирины Волынец ввести уголовную ответственность для медработников за принуждение и подстрекательство к аборту.

"Я в любом случае считаю, что подстрекательство к любому виду действия — это, в принципе, плохо. Тем более со стороны медработников, тем более в отношении такого деликатного вопроса, который должны сами решать, что делать в этой ситуации", — заявила Цунаева.

При этом депутат усомнилась в необходимости такого жёсткого наказания, как уголовная ответственность.

"Что касается непосредственно тяжести наказания, то здесь, конечно, нужно посмотреть все аспекты этого вопроса. Потому что тема подстрекательства, само преступление должно быть доказано в любом случае. Уголовная ответственность — это очень серьезное дело. Не могу вам сейчас точно сказать, что уголовная ответственность — это прекрасное решение. Но то, что подстрекательство со стороны медработников должно быть каким-то образом наказано, я согласна с уполномоченным", — отметила собеседница издания.

Ранее уполномоченная по правам ребенка Республики Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой о введении уголовной ответственности для медработников за принуждение и подстрекательство к аборту. Она направила письмо с соответствующим предложением комитетам Госдумы по охране здоровья и вопросам семьи женщин и детей, а также на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

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