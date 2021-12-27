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Автоюрист оценил идею снизить допустимое содержание алкоголя в крови водителей

Политика

Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов оценил для Pravda.Ru заявление заместителя премьер-министра, председателя комиссии по безопасности дорожного движения Марата Хуснуллина о необходимости снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей.

Автоюрист оценил идею снизить допустимое содержание алкоголя в крови водителей

"Я отношусь крайне негативно к этому, потому что мы уже проходили, знали, что это будет. Когда после срока Путина был Медведев, который поставил уже нам эти нули, когда суды были переполнены, ни к чему хорошему это не привело. Если мы действительно хотим бороться с пьянством, то нужно вводить прогрессивные таблицы", — заявил Славнов.

По его словам, пьяный автомобилист полагается на русское "авось".

"Когда человек пьяный, он не отдает себе отчет, что его могут поймать, он заплатит штраф 30 тысяч рублей, останется без прав от 1,5 до 2 лет. Менталитет пьяного человека — это в первую очередь русское "авось". Авось пронесет, авось не заметят, авось инспекторов нет, сейчас по дворам доедем", — отметил собеседник издания.

Чтобы это исправить, автоюрист предложил ввести поэтапную систему наказания за пьяную езду.

"Нужно ввести лишение права управления до полугода без всяких штрафов. Первый раз попадаешься — на полгода тебя лишают. У человека будет способ задуматься походить пешком, подумать, что ему дала вот эта синюшность за рулем. Если попадается второй раз, здесь уже будет лишение прав на 3-5 лет и штраф — 50 тысяч рублей. Здесь он уже задумывается. Если он попадается третий раз, то здесь идет пожизненное лишение права управления", — сказал Славнов.

По его мнению, инициатива Хуснуллина не найдёт поддержку, потому что приведёт к переполненным судам.

"Просто я помню это время, когда были нули, когда суды просто были забиты этими автовладельцами, которые пытались обжаловать. Потому что у прибора (прибор — это робот, мы никуда от этого не денемся) тоже есть своя погрешность. И у кого-то показывало 0 с чем-то, все пытались перевести на погрешность прибора. И суды были просто переполненные", — сообщил автоэксперт.

Он считает, что прогрессивная таблица "работала бы очень круто".

"Зачем нам переполненные суды, когда мы можем поэтапно лесенкой вычислить асоциального автовладельца, который постоянно бухает. Мне кажется, что эта прогрессивная таблица, вот эта лесенка действительно бы сработала довольно неплохо. Первый раз — это предупреждение, просто лишение, дисквалификация. Потом — штраф и дисквалификация. Потом уже надо лишить пожизненно", — добавил он

Ранее заместитель премьер-министра, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови водителей. Напомним, сейчас допустимая норма алкоголя составляет: 0,16 миллиграмма на литр или 0,356 промилле — в выдыхаемом воздухе; 0,3 промилле или 0,135 миллиграмма на литр — в крови.

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Допустимая норма алкоголя в крови на 2021 год. Сколько промилле допускается?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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