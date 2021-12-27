Лавров заявил, что Запад может "замотать" требование РФ по нерасширению НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров, что Запад может "замотать" предложения РФ по гарантиям безопасности, включающие требование прекратить расширение НАТО на восток.

По его словам, западные политики зачастую пытаются избежать прямого ответа на неудобные вопросы.

Дипломатическая практика, подчеркнул глава МИД, предполагает следующие "честные" действия: одна из сторон передаёт свои предложения, затем ей предоставляют встречные идеи, которые тщательно изучаются, после чего переговорщики садятся за один стол и делают общую базу, превращая её в полноценный документ.

"Это если с обеих сторон присутствует желание договориться. У нас серьёзные сомнения, что требование по нерасширению НАТО на восток не будет замотано", — сказал Лавров в эфире программы "Соловьёв Live".

Дипломат добавил, что РФ ждёт ответных предложений от американцев. Дальнейшая работа будет организована в соответствии с указаниями президента страны Владимира Путина.

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