Политолог Дискин оценил шансы Путина на участие в выборах 2024 года

Конституция позволяет Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году, он сам не исключает такую возможность. Об этом заявил зампредседателя Научного совета ВЦИОМ, политолог Иосиф Дискин, оценивая в интервью Pravda.Ru шансы действующего главы РФ на участие в следующих президентских выборах.

Эксперт подчеркнул: Путин неоднократно говорил, что ещё не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Политолог порекомендовал прислушаться к словам российского лидера, чтобы понять, намерен ли он ещё раз становиться президентом.

"Путин говорил, что занимается спортом. Думаю, перед принятием решения об участии в выборах он будет беседовать с врачами. Дело в реальном самочувствии президента. Недавняя пресс-конференция показала, что с ним всё в порядке. Кроме того, Путин смотрит за тем, насколько устойчива институциональная система, чувствительна ли она к профессиональной смене. Нужно будет оценить дестабилизирующие факторы смены лидера, риски, связанные со здоровьем президента, его возрастом", — сказал Дискин.

Он добавил, что на решение Путина повлияет международная ситуация на момент выборов.

"Если будет напряжённый период, то менять "капитана" довольно рискованно", — заключил политолог.

Ранее в издании РБК появился материал, в котором сообщалось, что Кремль приступил к подготовке президентских выборов 2024 года. По предварительным данным, на совещаниях речь шла о возможной кампании действующего руководителя РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.