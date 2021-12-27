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МИД: НАТО должен отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию

Политика

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что РФ выступает против включения Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса.

МИД: НАТО должен отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию

Он потребовал официально отозвать решение, принятое в 2008 году, в котором говорится о возможности членства двух государств в НАТО. По его словам, необходимо в принципе исключить дальнейшее расширение альянса.

"Мы говорим совершенно твёрдо, что требуем официального отзыва решения бухарестского саммита восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО", — сказал Рябков в интервью изданию "Международная жизнь".

Он добавил, что деятельность Североатлантического альянса стоит "откатить на позиции", которые существовали на момент оформления акта Россия — НАТО.

Ранее в МИД заявляли об угрозе для РФ со стороны НАТО. Дипломаты убеждены: альянс создаёт военный плацдарм против России на территории Украины.

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Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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