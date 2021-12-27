Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин убеждён: Запад пытается подтолкнуть Украину к вторжению на российские земли.
По его словам, нападение может произойти в начале следующего года. При этом он считает, что сами украинцы не хотят войны с РФ.
"Их к этому толкает очень сильно Запад", — сказал парламентарий во время эфира на своём YouTube-канале.
Как отметил Делягин, армия Украины, скорее всего, нападёт на следующие территории России:
Он предположил, что вторжение планируется на период с начала февраля до конца марта. При этом депутат Госдумы подчеркнул: Киев может пойти на прямую войну с РФ, так как на Украине сейчас сложилась "чудовищная ситуация".
Западные СМИ подают проблему с другого ракурса. Так, в последнее время регулярно появляются материалы о "готовящемся нападении" России на территорию Украины. Однако в Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва никому не угрожает и не собирается проявлять агрессию.
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