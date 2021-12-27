МИД: персонал ООН везёт "наличку" в Афганистан из-за заблокированных счетов

Глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв сообщил, что персонал ООН вынужден ввозить наличные деньги в Афганистан, так как банковская система на территории государства не функционирует в связи с американскими санкциями.

По его словам, в стране сохраняется напряжённая обстановка из-за пандемии коронавируса и многолетних конфликтов, передаёт РИА Новости. В качестве поддержки Афганистану предоставят больше миллиарда долларов, однако обещанные деньги не получится перечислить дистанционно.

"Банковская система в Афганистане не функционирует, персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой", — пояснил Ильичёв.

Он также добавил, что власти РФ отслеживают гуманитарную ситуацию на территории Афганистана. Ранее Москва призвала руководителей всех международных организаций помогать государству в сложный период.

"Решение о возможности увеличения объёмов помощи по линии гуманитарных агентств будет приниматься на основе анализа эффективности их деятельности в обновлённых реалиях", — заключил представитель МИД.

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