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Лабин об обвинениях Украины в адрес главы Минтранса Савельева: "Кузьёз"

Политика

ГП Незалежной заподозрила главу Минтранса России Виталия Савельева в переправке людей через границу. Якобы министр организовал "преступную схему" через полёты "Аэрофлота" в Крым. Как пояснил в беседе Pravda.Ru профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, у украинской стороны нет никаких перспектив в этом деле.

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Лабин отметил, что внутренние законы страны работают "только внутри", а Крым уже не территория Незалежной.

"Нет никакой перспективы. Конечно, в каждом государстве могут юрисдикции возбуждать, это их прерогатива. Нет никакого состава преступления в соответствии с российским уголовным законом, никакой правовой помощи, конечно, здесь оказано быть не может", — пояснил Лабин Pravda.Ru.

Согласно обвинениям украинской стороны, Савельев якобы незаконно перевозил людей через границу России и Незалежной. По подсчётам Генпрокуратуры, с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года он "переправил" более 300 человек.

"Но тут можно посоветовать фигурантам, наверное, воздержаться от поездок на Украину. Вряд ли они в ближайшее время поедут. Можно сказать, что курьёз. Конечно, не принято так в современном сообществе государству так курьёзно поступать", — подчеркнул профессор.

 

Генеральная прокуратура Украины
 

 

Лабин допустил, что дело тут не во внешнеполитических проблемах, а как раз таки во внутренней "возне" Украины.

"Так пугать соседние страны и конкретных лиц какими-то экзотическими обвинениями, то… Может быть, это для внутреннего потребления, какие-то свои внутренние политические, как обычно, разборки и, наверное, там для внутреннего потребления такие заявления делаются. Правовая перспектива, на мой взгляд, нулевая", — резюмировал Лабин.

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