Вучич: Сербия попросит больше газа у Путина

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным в эту субботу. По его словам, он снова обратится к Москве с "надоедливым" вопросом по поставкам газа.

Вучич отметил, что вопрос голубого топлива будет основным, но не единственным.

"У нас будет больше, чем 6 млн куб. м. газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объёмах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим, конец года, мы проанализируем всё, что произошло", — заявил Вучич в интервью каналу TV Prva.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление сербского президента о "полном хаосе" в энергетическом секторе Европы. По словам Вучича, "неразбериха" отражается на дефиците топлива и биржевых ценах.

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