Asafov.ru признан лучшим на национальной премии политконсультантов

Уникальный сайт, посвященный избирательным процессам в России, признан лучшим интернет-ресурсом на премии Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) "Выбор", которая прошла в Центре международной торговли Москвы.

Автор проекта — известный независимый политолог и политический обозреватель Александр Асафов. Проект победил в номинации "Лучший сайт по политическому консультированию и избирательным технологиям".

"Целью проекта было и остается — рассказывать о политических процессах в России простыми словами. Сегодня в большом потоке информации не всегда есть возможность следить за тем, что происходит в политический сфере нашей страны. Надеюсь, что мой проект в этом поможет. Благодарен жюри премии за такую оценку, это еще раз доказывает, что подобные проекты полезны и важны как для профессионалов, так и для всех интересующихся политикой", — отметил Асафов.

Он также подчеркнул важность проведения подобных премий, которые позволяют людям узнавать о новых качественных информационных продуктах, а профессионалам в сфере политических технологий дают возможность обменяться опытом и знаниями.

Политика простым языком

Асафов запустил свой сайт в 2020 году. Его задачей стало повышение информированности россиян о политических процессах в стране. Например, политолог простым языком объяснял суть каждой поправки в Конституцию, рассказывал о губернаторских выборах, а в 2021-м запустил масштабный информационный проект о выборах в Госдуму VIII созыва по Москве.

Недавно Асафов в преддверии столичных муниципальных выборов запустил на своем сайте уникальную интерактивную карту Москвы, благодаря которой москвичи могут найти любую интересующую их информацию о муниципальных депутатах своих районов.

Подобный проект — единственный и первый в Москве, где в одном месте собран не просто список депутатов, но и вся важная информация о них. Помимо этого, на сайте политолога регулярно выходят статьи и новости, посвященные политическим процессам в России. Актуальная информация также транслируется в Тelegram-канале политолога.

В 2021 году Асафов стал победителем всероссийского "Конкурса политологов". Эксперта признали лучшим политическим аналитиком.

О премии

Ежегодная премия РАПК "Выбор" является первой российской профессиональной премией в сфере политического консалтинга. Она считается главной профессиональной премией среди политтехнологов.

Премия призвана выявлять и поощрять специалистов в области проведения избирательных кампаний в России, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне.