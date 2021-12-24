МИД: Украина "истерит" по поводу "нападения" РФ из-за невыполненных обещаний

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина продолжает нагнетать истерию по поводу якобы готовящегося "нападения" России для отвлечения внимания граждан от невыполненных обещаний по Донбассу.

По её словам, власти Украины хотят убедить население в возможном проявлении "агрессии" со стороны РФ, передаёт РИА Новости. Захарова отметила, что в Киеве и некоторых других городах прошли учения по проверке бомбоубежищ, а также были проведены пробные запуски серен воздушной тревоги.

"То есть они считают так: кто ещё не умер на Украине от гражданской войны, должны просто умереть от страха", — сказала она.

Также представитель МИД добавила, что украинцы приступили к рытью рвов и траншей на границе с РФ.

Захарова убеждена: всё это делается, чтобы отвлечь внимание общественности и жителей страны от невыполненных обещаний по прекращению конфликта в Донбассе, по повышению уровня жизни в государстве.

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