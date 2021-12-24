Глава МИД Турции Чавушоглу: Евросоюз никогда не станет альтернативой НАТО

НАТО должен быть ключевым элементом евроатлантической безопасности, Евросоюз никогда не станет его альтернативой. Такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, сегодня руководители некоторых государств стремятся позиционировать ЕС как альтернативу НАТО. Он подчеркнул, что такой подход является неконструктивным и нереалистичным, передаёт РИА Новости.

"Неделимость трансатлантической безопасности — наш фундаментальный принцип", — сказал глава МИД Турции.

Дипломат добавил, что в Североатлантическом альянсе происходят различные изменения. В конечном итоге, подчеркнул Чавушоглу, организации предстоит адаптироваться к новой действительности.

Также министр отметил, что Турция — страна, которая обладает второй по мощности армией в НАТО и занимает пятое место по количеству участий в миссиях альянса. Он убеждён: государство и дальше продолжит играть важную роль в его составе.

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