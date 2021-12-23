Путин: компания "Роснано" задолжала более 100 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с долгами компании "Роснано" непростая — компания задолжала более 100 миллиардов рублей.

"Действительно, это непростая проблема. Я не буду сейчас называть цифры, кто-то говорит 140 миллиардов, кто-то говорит 102 миллиарда. И по-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении правительством и самой компанией", — сказал лидер страны на ежегодной итоговой пресс-конференции.

По словам Путина, новое руководство компании привлечёт лучших специалистов, что дать объективную оценку ситуации, сложившейся в "Роснано".

Глава государства отметил, что организация сама должна разобраться со своими кредиторами без привлечения государства. Путин назвал "Роснано" "в целом жизнеспособной компанией", однако она не сумела реализовать часть проектов.

Ранее экономист и директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что новое руководство "Роснано" пытается снять с себя ответственность за кредиты, которые остались после ухода с поста главы компании Анатолия Чубайса, и "разгрести конюшни", оставленные им.

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