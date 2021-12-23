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Путин о личном: Я ни за кем не слежу с тех пор, как перестал руководить ФСБ

Политика

Во время пресс-конференции российского президента не обошлось без разговора "о личном". Пандемия, она такая — всех касается, и главу государства в том числе.

Путин о личном: Я ни за кем не слежу с тех пор, как перестал руководить ФСБ

Владимир Путин отметил, что коронавирусные ограничения, конечно, внесли "некоторые коррективы" в его работу, но существенно как-то не повлияли, ибо современные средства связи позволяют вести все нужные переговоры "в почти штатном режиме" и даже смотреть при этом с визави "глаза в глаза".

Единственное, чего президенту, по его признанию, не хватает по-настоящему, это тесного общения с близкими людьми — тут никакие видеоформаты не спасают.

Досуг президента

Отвечая на вопрос о том, как он проводит часы досуга и удаётся ли ему следить за новинками культуры или популярными блогерами (как вариант), Владимир Путин сказал, что у него "досуга практически не бывает", а "за работой блогеров следить не удаётся":

"Я давно перестал следить за кем бы то ни было — с тех пор, как перестал быть директором ФСБ", — отшутился президент.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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