Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской

Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сказал, что считает хорошим ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос об убийстве журналистки Анны Политковской.

Есть мнение, что заказчики убийств Политковской и Бориса Немцова "остались за скобками, спрятаны или спрятались", однако следствию об этом неизвестно, заявил Путин на итоговой пресс-конференции. Если они ещё на свободе, то следствие будет их искать, отметил глава государства.

"Я считаю, что мы обязаны все время, пока преступления не раскрыты и чтобы они не повторялись в будущем, задавать вопрос о заказчиках этих убийств. Говорить по заказчикам, грубо говоря, дело продолжается — это хороший ответ. Он меня устраивает", — сказал Муратов в беседе с РИА Новости.

Также на пресс-конференции Путин подчеркнул, что предпринимал все усилия для раскрытия убийств Политковской и Бориса Немцова.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Заказчики преступления так и не были найдены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.