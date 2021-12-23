EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
О капризах Ветлицкой рассказал её экс-продюсер: "Наташа, это смешно"
Ректор Казанского университета отказался признавать вину в убийстве
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует прокачку через Польшу
Путин напомнил, что Дед Мороз приходит только к хорошим девочкам и мальчикам
Путин: будущее Донбасса должны решить люди, которые там проживают
Собчак объяснила, почему надела красный костюм на пресс-конференцию Путина
Путин прокомментировал проблему пыток в российских колониях
Путин: я делал всё для раскрытия убийств Политковской и Немцова
Во второй тур олимпиады "Московский учитель" прошли более 600 педагогов

Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской

Политика

Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сказал, что считает хорошим ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос об убийстве журналистки Анны Политковской.

Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской

Есть мнение, что заказчики убийств Политковской и Бориса Немцова "остались за скобками, спрятаны или спрятались", однако следствию об этом неизвестно, заявил Путин на итоговой пресс-конференции. Если они ещё на свободе, то следствие будет их искать, отметил глава государства.

"Я считаю, что мы обязаны все время, пока преступления не раскрыты и чтобы они не повторялись в будущем, задавать вопрос о заказчиках этих убийств. Говорить по заказчикам, грубо говоря, дело продолжается — это хороший ответ. Он меня устраивает", — сказал Муратов в беседе с РИА Новости.

Также на пресс-конференции Путин подчеркнул, что предпринимал все усилия для раскрытия убийств Политковской и Бориса Немцова.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Заказчики преступления так и не были найдены.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Политковскую убила женщина?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Обе линии "Северного потока-2" войдут в строй уже до конца года, заявил Миллер
О капризах Ветлицкой рассказал её экс-продюсер: "Наташа, это смешно"
Бритни Спирс рассказала, как вышла из депрессии
Ректор Казанского университета отказался признавать вину в убийстве
Эксперт-титестер: Зелёный чай заваривают только "белым ключом"
Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует прокачку через Польшу
Путин напомнил, что Дед Мороз приходит только к хорошим девочкам и мальчикам
США не доверяют армии Болгарии: она не станет стрелять в русских
Путин: будущее Донбасса должны решить люди, которые там проживают
Собчак объяснила, почему надела красный костюм на пресс-конференцию Путина
Популярное
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"

Телеведущий Михаил Ширвиндт поделился кадрами, которые могли бы стать отличными сюжетами для репортажей Владимира Соловьёва и Дмитрия Киселёва об "ужасах Европы".

Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Ирина Гусакова Бритни Спирс рассказала, как вышла из депрессии Ирина Гусакова Любовь Степушова США не доверяют армии Болгарии: она не станет стрелять в русских Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потерянные атомные бомбы НАТО угрожают Земле Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна обратилась с поздравлениями ко "второму сыну"
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Гипотезы. Наука
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников