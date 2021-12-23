Путин назвал смену пола мракобесием

Российский президент Владимир Путин в ходе 17-й итоговой пресс-конференции прокомментировал скандал вокруг известной писательницы Джоан Роулинг, которую обвили в трансфобии. По словам лидера РФ, новая этика окажется и в нашей стране.

"Это так же, как и пандемия. Коронавирусная инфекция. И новые штаммы, они всё появляются и появляются, и нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто искать противоядие эффективное", — сказал глава государства во время мероприятия.

Как подчеркнул Путин, в этом вопросе необходимо помнить о здравом смысле. В качестве примера перегибов новой этики президент привёл происшествие в американской колонии, когда мужчина, которого признали виновным за изнасилование, назвал себя женщиной, оказался в женской камере и надругался над соседкой. Также политик обратил внимание на проблему трансгендерных людей в женском спорте, из-за которых он может исчезнуть.

"Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя, моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации", — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что бороться с новой этикой нужно без криков и обвинений, в противостоянии поможет продвижение традиционных ценностей. По мнению президента, россиянам необходимо быть прогрессивными и противостоять подобному мракобесию.

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