Путин - Западу: идите на фиг со своими озабоченностями.

Журналистка Sky News во время пресс-конференции спросила у Владимира Путина, почему никак не удаётся Западу договориться с Россией, и чего, по его мнению, этот самый Запад не понимает в России.

Ответ, судя по реакции, её весьма удивил.

Президент напомнил, что после развала СССР "нас нагло надули", пообещав устраивать экспансию на восток, после чего последовало пять волн расширения НАТО. А теперь ещё и шестую собрались устроить, заняв базами Украину.

"Это не мы кому-то угрожаем. Мы что ли к чужим границам пришли? Нет. Они — к нашим. Мы им говорим: вы же обещали этого не делать, а они нам — а где это написано? И так из года в год. А теперь от нас ещё и гарантий каких-то требуют. Это вы должны нам гарантии дать. Немедленно. Прямо сейчас", — сказал Владимир Путин, добавив: — Мы каждый раз огрызались в ответ на нарушения обещаний и озабоченности высказывали. Нет. Никто не реагировал".

И, завершая ответ, припечатал по-простому:

Идите на фиг со своими озабоченностями. Мы будем делать то, что считаем нужным.