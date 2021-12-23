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Путин связал скулшутинги с безразличным отношением IT-гигантов к детям

Политика

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции прокомментировал возможность введения регистрации в социальных сетях по паспорту. Также лидер страны указал на проблему отрицательного воздействия Сети на детей и подростков.

Путин связал скулшутинги с безразличным отношением IT-гигантов к детям

Как подчеркнул президент, мировая общественность выражает обеспокоенность негативным влиянием Интернета. Виртуальное пространство содержит призывы к суициду и провоцирует появление "стрелков" в учебных заведениях, объяснил Путин. По его данным, в этом году предотвратили свыше 100 скулшутингов. Также политик отметил, что трагедии случаются, поскольку для социальных сетей и других онлайн-платформ приоритетом является бизнес.

"К сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Это уход от того, чтобы хоть как-то подумать о детях", — добавил президент во время мероприятия.

Вместе с этим лидер РФ указал на важность "приземлять" интернет-компании. Он перечислил следующие методы воздействия:

  • замедление трафика,
  • полная блокировка.

Путин подчеркнул, что российские власти не хотят прибегать к радикальным мерам. Однако корпорации должны учитывать верховенство внутреннего права страны.

"Соблюсти золотую середину, как и во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения. Не подавлять свободу распространения информации в том числе в Интернете. Но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", — заключил глава государства.

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Вопросы президенту. Прямая трансляция — LIVE
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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