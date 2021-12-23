Путин выступил против обязательной вакцинации: "У нас же народ изобретательный"

Российский лидер Владимир Путин на 17-й итоговой пресс-конференции негативно оценил принудительную вакцинацию от коронавируса и штрафы за отказ от прививки. По мнению президента, граждане придумают, как избежать запретов.

"Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить — сразу найдут, как это обойти. Нужно относиться с уважением к людям и разъяснять", — подчеркнул Путин в ходе мероприятия.

В качестве примера глава государства привёл ситуацию в Германии. Там усиливают давление на антипрививочников, однако темпы вакцинации всё равно остаются низкими, объяснил президент РФ.

Вместе с этим Путин осудил политиков, которые выступают против препаратов от COVID-19. Как отметил российский лидер, из-за недостаточного коллективного иммунитета в мире появилось понятие избыточной смертности. Также президент напомнил, что в СССР не спрашивали у граждан, хотят ли они прививаться, просто делали это.

"Сегодня, кто руководил страной и довёл её до распада, в первых рядах по борьбе с вакцинацией. Для того, чтобы рейтинг свой поднять", — заключил Путин.

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