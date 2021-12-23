Путин рассказал о драйверах роста экономики

В четверг, 23 декабря, во время 17-ой итоговой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин назвал драйверы роста экономики. Также президент указал на проблему нехватки рабочей силы.

По статистике российского лидера, в нашей стране 81 миллион человек относятся к населению трудоспособного возраста. Как подчеркнул Путин этот показатель необходимо увеличить к 2024-2030 году.

"Какой ещё драйвер роста — развитие инфраструктуры. Вы знаете, около 500 млрд идёт из бюджета напрямую. Плюс по нацпроектам в следующем году около 460 млрд. Из фонда благосостояния планируем потратить в будущем 2,5 трлн рублей", — сообщил президент.

Ещё одним драйвером, по мнению лидера РФ, является повышение трудоспособности. В этом вопросе необходимо учитывать образование, цифровизацию и здравоохранение, отметил Путин. Он добавил, что по данным направлениям уже готовы программы.

Также Путин во время мероприятия отметил уменьшение продолжительности жизни и повышение показателей смертности. По словам президента, это — основные вызовы для нашей страны.

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