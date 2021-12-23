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В МИД РФ призвали Запад принять мигрантов с белорусско-польской границы

Политика

Запад должен устранить миграционный кризис на белорусско-польской границе и принять беженцев. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

В МИД РФ призвали Запад принять мигрантов с белорусско-польской границы

Он подчеркнул, что кризис возник из-за вмешательства западных государств во внутренние дела и политическую обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке, передаёт РИА Новости.

"Это привело к появлению миграционных потоков. Люди стремятся попасть в те страны, которые приложили руку к дестабилизации", — сказал дипломат.

По его мнению, ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе должны нести государства, причастные к созданию проблемы. Лукьянцев напомнил, что далеко не все мигранты возвращаются домой. Некоторые из них до сих пор намерены попасть в страны ЕС.

Он подчеркнул, что сегодня речь не идёт о масштабном миграционном кризисе, поэтому Германия могла бы принять беженцев. Однако на такой шаг, отметил дипломат, отказываются идти власти Польши, которые не пропускают мигрантов на территорию своей страны.

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Миграционный кризис на границе с Польшей закончился, не начавшись - мнение
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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