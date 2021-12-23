Зеленский разрешил оценивать внешнюю политику Украины только трём лицам

Владимир Зеленский издал указ, согласно которому внешнюю политику Украины на официальном уровне теперь разрешается комментировать лишь трём лицам — самому президенту, премьер-министру и руководителю МИД.

Оценки и заявления других политиков независимо от их должностей больше не будут считаться официальными позициями государства, сообщается на сайте президента Украины.

"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр и министр иностранных дел", — сказано в документе.

Кроме того, с помощью нового указа Зеленский обязал сотрудников государственных органов согласовывать с МИД подготовку заграничных визитов, официальные выступления, проведение международных переговоров и некоторые другие вопросы.

Ранее глава Украины заявлял, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

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