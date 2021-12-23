Российский сенатор Алексей Пушков нелестно ответил на заявление офиса торгового представителя США. Так, американская сторона посчитала, что российское импортозамещение нарушает нормы Всемирной торговой организации.
В частности, речь идёт о сельхозпродукции. В США заявили, что необходимо "разработать ответный удар" на развитие импортозамещения в России.
"На фоне "большой рубки" по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций, рассуждения торгпреда США выглядят несерьёзно. Какие нормы ВТО?! О чём он, вообще, толкует? Особенно комично звучит обвинения, что Россия вводит "не обоснованные научно" (?) импортные ограничения сельхозпродуктов. Напротив, в условиях широких западных санкций против России такие меры очень даже обоснованы", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что не одобренные санкции США против России и других стран сами по себе являются нарушением международного права. Кроме того, нынешний экономический курс российской стороны является единственным способом "поддержания её суверенитета — как экономического, так и политического".
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