Пушков раскритиковал жалобы торгпреда США на российское импортозамещение

Российский сенатор Алексей Пушков нелестно ответил на заявление офиса торгового представителя США. Так, американская сторона посчитала, что российское импортозамещение нарушает нормы Всемирной торговой организации.

В частности, речь идёт о сельхозпродукции. В США заявили, что необходимо "разработать ответный удар" на развитие импортозамещения в России.

"На фоне "большой рубки" по вопросам о гарантиях безопасности и 92 видов американских санкций, рассуждения торгпреда США выглядят несерьёзно. Какие нормы ВТО?! О чём он, вообще, толкует? Особенно комично звучит обвинения, что Россия вводит "не обоснованные научно" (?) импортные ограничения сельхозпродуктов. Напротив, в условиях широких западных санкций против России такие меры очень даже обоснованы", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что не одобренные санкции США против России и других стран сами по себе являются нарушением международного права. Кроме того, нынешний экономический курс российской стороны является единственным способом "поддержания её суверенитета — как экономического, так и политического".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.