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В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия

Политика

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что депутаты от "Единой России" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.

В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия

Авторами законопроекта стали Хинштейн, а также Василий Пискарёв и Анатолий Выборный. Нормативный акт предполагает проверку всех кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.

Если в ходе проверки правоохранители выяснят, что заявитель причастен к организованной преступности или планирует использовать оружие в противоправных целях, то информация об этом человеке будет передана в Росгвардию. В случае отказа новую заявку можно будет подать через год. Под такую же проверку попадут и владельцы оружия.

По словам Хинштейна, при желании гражданин сможет обратиться в суд и обжаловать отказ в выдаче оружия

Депутат напомнил, что государство обязано обеспечивать безопасность россиян.

"Когда речь идет о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план; слишком дорогая ставка стоит на кону", — написал Хинштейн в Telegram-канале.

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