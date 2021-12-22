Дипломат Мельник: Германия часто игнорирует интересы и просьбы Украины

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что чиновники из Германии довольно часто игнорируют интересы и предложения Киева в ходе кулуарных бесед.

По его словам, из-за такого отношения к украинским дипломатам некоторые вопросы приходится поднимать лишь на публичном уровне. Мельник подчеркнул: Германия не должна так поступать с "легитимными просьбами" со стороны Киева.

"Очень часто слышим ответ: "Ну, хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы её менять не будем", — пожаловался посол во время интервью центру Ukrainian Prism.

Кроме того, он добавил, что ФРГ живёт по "старым лекалам", когда все важные задачи решаются в закрытых кабинетах, а окончательные решения принимаются в небольшом кругу чиновников.

Ранее Ангела Маркель отказалась от поставок оружия на Украину. При этом позиция нового канцлера Олафа Шольца по этому вопросу осталась прежней.

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