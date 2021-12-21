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Захарова оценила заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в Североатлантический альянс и Европейский союз.

Захарова оценила заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Накануне Зеленский выступил на конференции руководителей зарубежных диппредставительств. Он сказал, что для достижения цели вступления Украины в ЕС и НАТО послы должны избавиться от комплекса государства третьего мира и забыть такие выражения, как "это невозможно", "этого не будет", "это не для нас" и "не нашего уровня".

"И это он еще не открыл своим гражданам главную тайну: если колеса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее", — пошутила Захарова в Telegram-канале.

Ранее резидент Зеленский заявил, что хотел бы чётко понимать, когда именно страна сможет вступить в состав НАТО. Он выразил надежду, что в 2022 году получит ответ на этот вопрос.

В 2019 году в конституцию Украины внесли изменения, закрепив курс государства в Евросоюз и Североатлантический альянс. Сейчас у страны есть лишь статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие 20 лет Украина точно не получит членство в НАТО.

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Украина в НАТО? – Не смешите!
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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