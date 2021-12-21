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Депутат Леонов рассказал, когда могут быть введены штрафы за отказ от прививки

Политика

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов озвучил условие, при котором могут быть введены штрафы за отказ делать прививку от COVID-19. Информация об этом появилась в Telegram-канале издания "Говорит Москва".

Депутат Леонов рассказал, когда могут быть введены штрафы за отказ от прививки

Как пишет депутат, введение штрафов возможно, если распространение коронавируса достигнет критической отметки. Леонов отметил, что пока в подобных мерах нет необходимости, так как власти контролируют эпидемиологическую ситуацию. По мнению парламентария, в случае необходимости Россия могла бы взять за основу опыт других стран, которые уже практикуют такие меры.

"Мы не можем излечить болезнь, давая сладкие конфетки… Если ситуация будет критическая, введут обязательную вакцинацию и введут за неё штрафы, как в европейских странах", — отметил Леонов.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, вопрос введения штрафов за отказ от вакцинации в нижней палате парламента РФ пока не обсуждался.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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