Володин назвал борьбу с пандемией коронавируса главным вызовом 2022 года

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, борьба с пандемией COVID-19 станет главным мировым вызовом 2022 года.

При этом он подчеркнул, что нельзя забывать о внутренних проблемах государства. Так, в следующем году, отметил Володин, предстоит основательно заняться преодолением бедности в РФ, передаёт ТАСС.

"Главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как продолжать жить в условиях пандемии. Бедность — это то, что нам тоже необходимо преодолеть", — сказал спикер Госдумы.

Что касается внешней политики России, то, по его мнению, она является достаточно эффективной. Володин добавил, что важная задача на 2022 год — законодательно утвердить решения, принимаемые президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вызовов у Госдумы предостаточно на международном уровне", — заключил политик.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. Он убеждён: это произойдёт, если антитела к COVID-19 будут у 70-75% населения.

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