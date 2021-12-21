EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский хоккеист Капризов установил ещё один рекорд "Миннесоты"
Тимошенко дала дельный совет подозреваемому в госизмене Порошенко
Продавца магазина застрелили в Забайкалье. Из-за ноутбука
17 детей получили химические ожоги в бассейне сауны в Улан-Удэ
Финэксперт Трифонов рассказал про инфляцию и рост цен в наступающем году
Два самых главных симптома заражения "омикроном" назвал иммунолог Болибок
Национальная хоккейная лига приостановила сезон из-за коронавируса
The Independent: После "капсулы для самоубийства" будет имплантат для того же
Песков назвал огромным успехом применение "Спутника V" в более чем 70 странах

Володин назвал борьбу с пандемией коронавируса главным вызовом 2022 года

Политика

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, борьба с пандемией COVID-19 станет главным мировым вызовом 2022 года.

Володин назвал борьбу с пандемией коронавируса главным вызовом 2022 года

При этом он подчеркнул, что нельзя забывать о внутренних проблемах государства. Так, в следующем году, отметил Володин, предстоит основательно заняться преодолением бедности в РФ, передаёт ТАСС.

"Главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как продолжать жить в условиях пандемии. Бедность — это то, что нам тоже необходимо преодолеть", — сказал спикер Госдумы.

Что касается внешней политики России, то, по его мнению, она является достаточно эффективной. Володин добавил, что важная задача на 2022 год — законодательно утвердить решения, принимаемые президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вызовов у Госдумы предостаточно на международном уровне", — заключил политик.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции. Он убеждён: это произойдёт, если антитела к COVID-19 будут у 70-75% населения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

COVID-19: Мифологизация пандемии и рекомендации психолога
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Тимошенко дала дельный совет подозреваемому в госизмене Порошенко
Продавца магазина застрелили в Забайкалье. Из-за ноутбука
17 детей получили химические ожоги в бассейне сауны в Улан-Удэ
Финэксперт Трифонов рассказал про инфляцию и рост цен в наступающем году
В МИД КНР поддержали предложения России по гарантиям безопасности
Два самых главных симптома заражения "омикроном" назвал иммунолог Болибок
Национальная хоккейная лига приостановила сезон из-за коронавируса
Песков назвал огромным успехом применение "Спутника V" в более чем 70 странах
The Independent: После "капсулы для самоубийства" будет имплантат для того же
МИД Китая: НАТО должен отказаться от идеологических предрассудков
Популярное
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".

Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Василий Амирджанов Митрополит выступил против поклонения QR-религии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Мир. Новости мира
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников