EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Содержание американских солдат в Японии подорожало, но Токио будет платить
В Южно-Китайском море плавал неизвестно чей танк
AI: Минск шокирующе жесток к мигрантам. Но и Варшава хороша
Польский генерал требует расстрелять солдата-перебежчика
В Думе подсчитали, сколько денег россияне "вогнали" в криптовалюту и удивились
Мурашко подписал прививочные календари: вакцинация от COVID-19 включена в оба
Врач Тяжельников рассказал, для кого мороз может стать губительным
ВОЗ: "омикрон" — самый летучий и мобильный штамм COVID-19
В Индии пара обезьян устроила самосуд над собаками

Госдеп: США предоставят свой список озабоченностей действиями России

Политика

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что инициативы Кремля по гарантиям безопасности не учитывают тревожные моменты, которые волнуют США.

Госдеп: США предоставят свой список озабоченностей действиями России

По его словам, в ближайшее время Вашингтон составит свой список озабоченностей действиями РФ, передаёт РИА Новости.

"Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность. Диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности", — сказал Прайс.

Как отметил политик, российская сторона выразила лишь свои опасения, однако закрыла глаза на вопросы, которые продолжают оставаться актуальными для США. Он также добавил, что Штаты до сих пор взволнованы некоторыми действиями РФ.

Ранее МИД направил США и НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности. В одном из пунктов сказано, что Североатлантический альянс должен прекратить расширение на восток, в том числе на территорию Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война России и Украины вот-вот начнется? Неожиданный прогноз политолога
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Содержание американских солдат в Японии подорожало, но Токио будет платить
В Южно-Китайском море плавал неизвестно чей танк
AI: Минск шокирующе жесток к мигрантам. Но и Варшава хороша
Польский генерал требует расстрелять солдата-перебежчика
В Думе подсчитали, сколько денег россияне "вогнали" в криптовалюту и удивились
Мурашко подписал прививочные календари: вакцинация от COVID-19 включена в оба
Врач Тяжельников рассказал, для кого мороз может стать губительным
ВОЗ: "омикрон" — самый летучий и мобильный штамм COVID-19
Россия указала на дверь двум немецким дипломатам
В Индии пара обезьян устроила самосуд над собаками
Популярное
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".

Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Василий Амирджанов Митрополит выступил против поклонения QR-религии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Мир. Новости мира
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Евросоюз требует от России допуска к госзакупкам
Экономика и бизнес
Евросоюз требует от России допуска к госзакупкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников