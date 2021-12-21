Госдеп: США предоставят свой список озабоченностей действиями России

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что инициативы Кремля по гарантиям безопасности не учитывают тревожные моменты, которые волнуют США.

По его словам, в ближайшее время Вашингтон составит свой список озабоченностей действиями РФ, передаёт РИА Новости.

"Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность. Диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности", — сказал Прайс.

Как отметил политик, российская сторона выразила лишь свои опасения, однако закрыла глаза на вопросы, которые продолжают оставаться актуальными для США. Он также добавил, что Штаты до сих пор взволнованы некоторыми действиями РФ.

Ранее МИД направил США и НАТО проекты договоров по гарантиям безопасности. В одном из пунктов сказано, что Североатлантический альянс должен прекратить расширение на восток, в том числе на территорию Украины.

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