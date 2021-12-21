EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Американский журналист о годовом "отчёте" Белого дома: "Искажение реальности"
В России покажут сериал с Кикабидзе, который не бывает в РФ "из-за гордости"
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Юлию Пересильд разыскивают приставы из-за долгов
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
"Ситуация выходит из-под контроля": Анна Седокова высказалась о "ковиде"
Астролог Богданов дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Адвокат жены Лепса рассказала, ждёт ли супругов раздел имущества

Россия указала на дверь двум немецким дипломатам

Политика

Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата.

Россия указала на дверь двум немецким дипломатам

Как пояснили в МИД РФ, данное решение является ответом на аналогичный шаг, сделанный Германией на прошлой неделе.

Напомним, Берлин выслал двух российских послов после того, как немецкий суд приговорил гражданина России к пожизненному заключению за убийство чеченского сепаратиста Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили разыскивался в России по нескольким обвинениям. За три года до этого он переехал в Германию и подал там прошение о предоставлении убежища.

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на высылку "своих", заявив, что "этот шаг неудивителен, но совершенно необоснован с точки зрения правительства Германии и ещё больше обострит отношения”. При этом своё собственное решение выгнать двух российских дипломатов в Бундестаге считают "соответствующей реакцией” на "серьезное нарушение суверенитета Германии”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Германия стала вотчиной ЦРУ
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Россия указала на дверь двум немецким дипломатам
В Индии пара обезьян устроила самосуд над собаками
Американский журналист о годовом "отчёте" Белого дома: "Искажение реальности"
В России покажут сериал с Кикабидзе, который не бывает в РФ "из-за гордости"
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Юлию Пересильд разыскивают приставы из-за долгов
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
"Ситуация выходит из-под контроля": Анна Седокова высказалась о "ковиде"
Астролог Богданов дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Популярное
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".

Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Василий Амирджанов Митрополит выступил против поклонения QR-религии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Евросоюз требует от России допуска к госзакупкам
Экономика и бизнес
Евросоюз требует от России допуска к госзакупкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников