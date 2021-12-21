Россия указала на дверь двум немецким дипломатам

Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата.

Как пояснили в МИД РФ, данное решение является ответом на аналогичный шаг, сделанный Германией на прошлой неделе.

Напомним, Берлин выслал двух российских послов после того, как немецкий суд приговорил гражданина России к пожизненному заключению за убийство чеченского сепаратиста Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Хангошвили разыскивался в России по нескольким обвинениям. За три года до этого он переехал в Германию и подал там прошение о предоставлении убежища.

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на высылку "своих", заявив, что "этот шаг неудивителен, но совершенно необоснован с точки зрения правительства Германии и ещё больше обострит отношения”. При этом своё собственное решение выгнать двух российских дипломатов в Бундестаге считают "соответствующей реакцией” на "серьезное нарушение суверенитета Германии”.

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