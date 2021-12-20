Президент РФ проведёт совещание с Совбезом и поучаствует в коллегии Минобороны

Глава РФ Владимир Путин во вторник, 21 декабря, поучаствует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, а также проведёт оперативное совещание Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, у Путина на этой неделе "достаточно напряжённый" график работы, передаёт ТАСС.

"Завтра будет расширенное заседание коллегии Минобороны России, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ", — подчеркнул Песков.

Кроме того, он добавил, что президенту предстоит подготовиться к большой ежегодной пресс-конференции. Он планирует заняться этим 22 декабря. Как отметил Песков, различные мероприятия также намечены у Путина на пятницу, 24 декабря.

Напомним, пресс-конференция главы государства состоится 23 декабря в Манеже. Ранее в Кремле уточняли, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией количество журналистов на мероприятии будет ограничено.

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