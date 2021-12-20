Глава МИД Китая: Тайвань — это путник, который в конечном итоге вернётся домой

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Тайвань — путник, а не шахматная фигура в играх других сил. По его словам, в конечном итоге остров вернётся домой.

Во время открытия конференции по международной ситуации и китайской дипломатии политик заявил, что вокруг Тайваньского пролива сегодня возникает "новый виток напряжённости".

Как подчеркнул Ван И, власти Тайваня пытаются "опереться на Вашингтон", стремясь к независимости. При этом США и другие страны, по мнению дипломата, хотят использовать остров для установления контроля над КНР.

На сайте МИД Китая сказано, что противоречивые действия США изменили статус-кво и подорвали мирную обстановку.

"Тайвань — это путник, который в конце концов вернётся домой, а не используемая другими шахматная фигура", — сказал министр.

Он убеждён: Китай неизбежно будет объединён в ближайшее время.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.