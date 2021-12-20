В МИД Китая рассказали о нерушимой дружбе с Россией

Вне зависимости от международной политической обстановки дружеские и дипломатические отношения между Китаем и Россией останутся "нерушимыми", заявил глава МИД КНР Ван И.

По словам главы Министерства иностранных дел, китайско-российские отношения прошли "многие испытания" и не испортились.

"Вне зависимости от того, как изменится международная обстановка, передающаяся из поколения в поколение дружба между Россией и Китаем не ослабнет, цель проводить взаимовыгодное сотрудничество не изменится, решимость защищать мир не померкнет", — цитирует министра РИА Новости.

Кроме этого, Ван И подчеркнул, что сплочённые отношения двух стран можно сравнить "со скалой".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление посла России в США Анатолия Антонова по поводу "тёплых" отношений между Москвой и Пекином. По его словам, страны укрепляют отношения, не преследуя геополитические цели. Чего, к примеру, не скажешь о партнёрстве в ЕС или США.

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