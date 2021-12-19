Замглавы МИД РФ Грушко: Евросоюз полностью зависит от НАТО

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что готовность ЕС обсуждать вопросы европейской безопасности в уже существующих форматах свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс полностью контролирует Евросоюз в сфере военной безопасности.

Так Грушко отреагировал на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, который сказал, что Евросоюз предлагает России обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, в том числе Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

"Эти заявления Евросоюза означают лишь одно, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО", — цитирует Грушко РИА Новости.

На сегодняшний день Европейский Союз не демонстрирует намерения играть самостоятельную военно-политическую роль и становиться менее зависимым от США, подчеркнул замглавы МИД РФ.

В пятницу, 17 декабря министерство иностранных дел РФ передало США и их союзникам проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте Москва настаивает, чтобы Североатлантический альянс предоставил гарантии нерасширения НАТО на территорию Украины. По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, отказ США и НАТО от требований РФ может повлечь за собой новый виток конфронтации.

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