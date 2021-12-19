Песков назвал противников вакцинации "опасными дураками"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что люди, выступающие против вакцинации от коронавируса, — "опасные дураки".

"Это два слова — одним словом это не выразишь", — сказал Песков в фильме телеканала "Россия 1" "Опасный вирус. Второй год".

На сегодняшний день вакцинация является самым надежным способом защиты от COVID-19.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев "Спутником Лайт" обеспечивают полную защиту от нового штамма "омикрон".

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