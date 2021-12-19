Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что люди, выступающие против вакцинации от коронавируса, — "опасные дураки".
"Это два слова — одним словом это не выразишь", — сказал Песков в фильме телеканала "Россия 1" "Опасный вирус. Второй год".
На сегодняшний день вакцинация является самым надежным способом защиты от COVID-19.
По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев "Спутником Лайт" обеспечивают полную защиту от нового штамма "омикрон".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян пообщалась с представительницей народа в поезде и укрепилась в любви к Путину.