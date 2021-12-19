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В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Политика

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что несмотря на громкое убийство российского дипломата Андрея Карлова, Анкара и Москва смогли сохранить дружеские отношения.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

По словам главы МИДа, организаторы рассчитывали на то, что Турция и Россия оборвут все связи после трагедии.

"Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы", — пояснил Чавушоглу в беседе с РИА Новости.

Глава министерства подчеркнул, что убийство российского посла было не чем иным, как акт терроризма. И обозначил, что "терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка".

Российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили в 2016 году на открытие фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Дипломата убил сотрудник полиции, которого силовики ликвидировали на месте преступления.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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