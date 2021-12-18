Порошенко сбежал от силовиков, пытавшихся вызвать его на допрос: "Поехали!"

На YouTube-канале Государственного бюро расследований (ГБР) Украины появилась видеозапись, на которой видно, как экс-президент страны Пётр Порошенко сбегает от силовиков.

Сотрудник ГБР попытался вручить бывшему руководителю государства повестку по делу о закупке угля из Донбасса, но Порошенко начал игнорировать его.

В итоге политик сел в автомобиль, дождался сопровождающего, а затем резко крикнул шофёру: "Поехали, твою мать!".

В Telegram-канале Zvezdanews сообщается, что Порошенко приказал водителю поспешить в аэропорт. Он покинул страну и отправился в Турцию, где 18 и 19 декабря проведёт несколько встреч.

Кроме того, 20-21 декабря политик поучаствует в международной конференции "Россия — Украина — НАТО", которая состоится в Польше.

Ранее в Службе безопасности Украины заявляли, что сотрудники ведомства проверяют причастность бывшего президента страны и экс-руководителя Национального банка Валерии Гонтаревой к государственной измене при закупках угля.

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