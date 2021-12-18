Госдеп: РФ пыталась блокировать продление для США статуса наблюдателя в ОЧЭС

По словам официального представителя Государственного департамента США Неда Прайса, власти РФ пытались блокировать продление для Соединённых Штатов статуса наблюдателя в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

В своём Twitter-аккаунте американский политик подчеркнул, что Госдеп глубоко разочарован поступком России.

"Действия РФ противоречат заявленной ею цели по использованию дипломатии, чтобы уменьшить напряжённость в Чёрном море", — отметил Прайс.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщал, что Кремль считает актуальным проведение саммита руководителей государств и правительств ОЧЭС.

В состав организации входят следующие страны: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина и Северная Македония. Некоторые государства и представители международных политических структур участвуют в работе ОЧЭС в качестве наблюдателей.

25 июня 2022 года ОЧЭС отметит тридцатилетний юбилей.

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