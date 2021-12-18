Посол в США Антонов объяснил, почему Россия укрепляет связи с Китаем

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что напряжённая ситуация на международной арене подталкивает властей РФ укреплять связи с Китаем.

По его словам, руководители государств не преследуют геополитических целей в отличие от Соединённых Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу, передаёт Newsweek.

"Нет сомнений в том, что сложившаяся международная ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что у Китая и России нет "агрессивных планов" в отношении каких-либо суверенных государств. Внешняя политика РФ, отметил Антонов, призвана создать "стабильную и устойчивую систему международных отношений", основанную на законе, равенстве, взаимном уважении.

Ранее дипломат призывал Запад прекратить всяческие заявления о том, что Россия готовит вооружённое нападение на Украину.

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