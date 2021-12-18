Антонов: обвинения России в "агрессии" — абсолютно безосновательная пропаганда

Все заявления Запада об "агрессивных планах" России в отношении Украины — это абсолютно безосновательная пропаганда, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

По его словам, Москва не готовит вооружённое нападение, но гипотетическое членство Украины в Североатлантическом альянсе выходит за "красные линии" национальных интересов РФ.

"Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории, проводить тренировки. Мы никому не угрожаем. Риторика западных СМИ и американских чиновников об агрессивных планах абсолютно безосновательна", — сказал Антонов.

Он также добавил, что власти РФ негативно относятся к милитаризации Украины при непосредственном содействии руководства НАТО.

Дипломат подчеркнул: нужно принять юридическое соглашение, в котором будет прописано, что Североатлантический альянс не должен продвигаться на восток и размещать свою боевую технику у границ России.

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