EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Совбез Белоруссии: Прибалтику уничтожат в случае конфликта в Европе
В Раде заявили, что США дали согласие РФ на возвращение Крыма в 2014 году
В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности
Финансовый аналитик оценил идею о введении "13-й пенсии" в России
Алина Кабаева вышла в свет в модном ярко-розовом жакете
Стало известно, почему Татьяна Тарасова попала в больницу
Ольга Бузова потрясла поклонников платьем-невидимкой
Песков заверил, что от Сокурова никто не требует извинений
В Минске заявили об ответе странам ЕС, который выдержат не все из них

Антонов: обвинения России в "агрессии" — абсолютно безосновательная пропаганда

Политика

Все заявления Запада об "агрессивных планах" России в отношении Украины — это абсолютно безосновательная пропаганда, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

Антонов: обвинения России в "агрессии" — абсолютно безосновательная пропаганда

По его словам, Москва не готовит вооружённое нападение, но гипотетическое членство Украины в Североатлантическом альянсе выходит за "красные линии" национальных интересов РФ.

"Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории, проводить тренировки. Мы никому не угрожаем. Риторика западных СМИ и американских чиновников об агрессивных планах абсолютно безосновательна", — сказал Антонов.

Он также добавил, что власти РФ негативно относятся к милитаризации Украины при непосредственном содействии руководства НАТО.

Дипломат подчеркнул: нужно принять юридическое соглашение, в котором будет прописано, что Североатлантический альянс не должен продвигаться на восток и размещать свою боевую технику у границ России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Китай для США опаснее России? / Петр Фёдоров о главном страхе Америки
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Петербург не готов к новым морозам
Россия стремится к миру, а США - к агрессии, считает американский эксперт
Антонов: обвинения России в "агрессии" — абсолютно безосновательная пропаганда
Посол в США Антонов обвинил Запад в миграционном кризисе на границе Евросоюза
Сенатор Пушков: НАТО готовит из Украины плацдарм, чтобы угрожать России
Совбез Белоруссии: Прибалтику уничтожат в случае конфликта в Европе
В Раде заявили, что США дали согласие РФ на возвращение Крыма в 2014 году
В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности
Финансовый аналитик оценил идею о введении "13-й пенсии" в России
Алина Кабаева вышла в свет в модном ярко-розовом жакете
Популярное
Мир. Новости мира
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о польском солдате, попросившем политического убежища в республике

Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Что случится, если НАТО ещё приблизится к России
Мир. Новости мира
Что случится, если НАТО ещё приблизится к России
Гипотезы. Наука
Шведские учёные: COVID-вакцины истощают иммунную систему
Бывший СССР
Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен
Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
МИД России: Третья мировая уже началась
Общество
Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой
Украина, США и их "табаки" голосовали против резолюции ООН, осуждающей нацизм
Политика. Новости и аналитика
Украина, США и их "табаки" голосовали против резолюции ООН, осуждающей нацизм
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников