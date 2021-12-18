Посол в США Антонов обвинил Запад в миграционном кризисе на границе Евросоюза

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал напряжённую ситуацию с мигрантами на границах ЕС. По его мнению, в развитии конфликта виноват Запад, навязывающий миру собственные взгляды на демократию.

В интервью Newsweek дипломат отметил, что необходимо отказываться от запретов и различных угроз в отношении Минска. Как подчеркнул Антонов, проблема должна быть решена по международным гуманитарным нормам.

"Глубинная причина возникновения такой ситуации — попытки Запада, включая США, навязать своё видение демократии", — сказал Антонов.

По словам дипломата, Штаты и их партнёры уже несколько лет ведут подобную политику. Она неоднократно приводила к возникновению региональных конфликтов, ухудшению ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также к экономическому спаду и массовым потокам миграции, заключил посол.

Ранее власти Польши, Литвы и Латвии обвинили белорусского лидера Александра Лукашенко в создании миграционного кризиса.

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