Сенатор Пушков: НАТО готовит из Украины плацдарм, чтобы угрожать России

Депутат Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что продолжение военного партнёрства Североатлантического альянса с властями Украины можно расценивать как подготовку к войне с РФ.

По его словам, выход НАТО на довольно протяжённую совместную границу России с Украиной — это уже casus belli, то есть повод для объявления войны. Такое мнение сенатор озвучил в интервью радио "Говорит Москва".

"Зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из неё плацдарм для того, чтобы угрожать России", — сказал Пушков.

Он также добавил, что, воспользовавшись настроениями Киева, руководство Североатлантического альянса сделало его "неформальным членом" НАТО. Это значит, что Украину насыщают оружием, превращают в "военизированный кулак" против РФ, однако не дают обязательств с точки зрения обороны.

Тем не менее, как подчеркнул сенатор, НАТО остерегается военного конфликта с Россией, ведь у страны есть ядерное оружие.

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