В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что руководство Евросоюза выступает за обсуждение безопасности в рамках существующих форматов, передаёт РИА Новости.

По его словам, Хельсинский заключительный акт и Парижская хартия предлагают ключевые принципы, на которых и строится безопасность в Европе.

"Помимо Совета Россия — НАТО, ОБСЕ предлагает основополагающие механизмы в любом взаимодействии с РФ", — сказал Стано.

Он добавил, каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы. Это "позиция Евросоюза", подчеркнул представитель внешнеполитической службы организации. По мнению Стано, РФ должна понимать и уважать такие стандарты.

Ранее глава РФ Владимир Путин сообщал, что нужно в ближайшее время начать переговоры с США и их союзниками по Североатлантическому альянсу, чтобы выработать чёткие международно-правовые договорённости, исключающие расширение НАТО на восток.

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