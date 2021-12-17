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Песков рассказал о реакции Путина на теорию о своих двойниках

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин смеётся, когда слышит теорию о своих двойниках.

"Он улыбается, смеется", — сказал Песков в интервью в эфире RTVI.

Ранее Путин заявил, что российская вакцина "Спутник V" оказалась эффективнее, чем другие препараты, даже в условиях распространения штамма "омикрон", с которым она эффективно борется.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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