EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В доме Поклонской во время её отсутствия был задержан неизвестный
Зеленский и Джонсон признали, что с Россией лучше продолжать диалог
Байден в очередной раз оконфузился, забыв, как зовут министра обороны США
Командиров бежавшего в Белоруссию польского военного Чечко уволили
Поездки на такси в 2022 году станут дороже, заявила эксперт
Песков заявил, что Путина и Байдена нельзя назвать друзьями
Медик рассказал о правилах безопасности в отношении "омикрона" перед праздниками
Врач рассказала, как похудеть к Новому году
Польский солдат Чечко рассказал об убийстве поляками волонтёров на границе

Эксперт Безпалько оценил статью FT об отчаянии Байдена в отношениях с Россией

Политика

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил для Pravda.Ru статью Financial Times об отчаянии президента США Джо Байдена из-за неэффективности антироссийских санкций.

Эксперт Безпалько оценил статью FT об отчаянии Байдена в отношениях с Россией

"Я думаю, что здесь отчаяние имеется в виду в том смысле, что Америка не может контролировать уже весь глобальный мир. Она по-прежнему сохраняет ряд инструментов, даже глобального характера, таких как доллар, например. Но сейчас развиваются альтернативные инструменты в виде цифровых валют, разного рода новых технологий. Ряд стран экономически растет, и это количество, рано или поздно, переходит в качество, которое не устраивает тех, кто пытается управлять всем миром", — заявил Безпалько.

Он отметил, что Россия достаточно сильная, чтобы не испытывать серьёзный ущерб от американских санкций, и это вызывает отчаяние в Вашингтоне.

"И здесь Россия тоже находится в списке тех стран, которые не могут быть партнерами США, потому что у нас есть мощная армия, способная нанести неприемлемый ущерб и достаточная экономическая мощь, связи, партнеры в виде Китая, и союзники, которые делают невозможным введение масштабных экономических санкций, не наносящих ущерб самим США. Поэтому это и порождает отчаяние, по крайней мере, у это американской журналистки", — сказал собеседник издания.

По словам Безпалько, Запад с "удовольствием сожрал" бы Россию, чтобы выйти из экономического кризиса.

"Из подобного рода кризисов привыкли выходить либо через какой-то военный инструментарий, например, через мировую войну, либо через пожирание и распад больших государств, таких как Советский Союз. Конечно, с удовольствием сожрали бы Россию, ее недра, алмазы, нефть, редкоземельные металлы, лес, поля, вообще всё, что есть. Это бы отодвинуло сроки экономического глобального кризиса лет на 20, наверное. Но, Россия, имея опыт распада СССР, не хочет отдавать себя на съедение", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что ещё одной причиной отчаяния Байдена является союз России и Китая.

"Китай тоже не хочет отдавать себя на съедение и он опирается на военную мощь России. Россия предоставляет Китаю военный зонтик, а Китай предоставляет России ряд экономических инструментов. Это и порождает определенного рода отчаяние или панику, или хотя бы просто трудности в решении проблем у американского руководства", — добавил Безпалько.

Ранее старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин написала в статье для Financial Times о том, что угрозы Байдена санкциями в адрес России выглядят все более отчаянными, потому что эти ограничения не работают так эффективно, как планировали в Вашингтоне.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Мы подотремся вашими санкциями" — обращение Якова Кедми к США
Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В доме Поклонской во время её отсутствия был задержан неизвестный
Песков рассказал, почему Россия поддерживает Белоруссию
Зеленский и Джонсон признали, что с Россией лучше продолжать диалог
Байден в очередной раз оконфузился, забыв, как зовут министра обороны США
Командиров бежавшего в Белоруссию польского военного Чечко уволили
Мигрень может спровоцировать инсульт
Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам
Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен
Украинский народ останется близок России несмотря ни на что, заявил Песков
Поездки на такси в 2022 году станут дороже, заявила эксперт
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская Любовь Степушова Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен Любовь Степушова Ирина Гусакова Байдену предрекают завершение политической карьеры из-за "омикрона" Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников