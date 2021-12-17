Эксперт Безпалько оценил статью FT об отчаянии Байдена в отношениях с Россией

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил для Pravda.Ru статью Financial Times об отчаянии президента США Джо Байдена из-за неэффективности антироссийских санкций.

"Я думаю, что здесь отчаяние имеется в виду в том смысле, что Америка не может контролировать уже весь глобальный мир. Она по-прежнему сохраняет ряд инструментов, даже глобального характера, таких как доллар, например. Но сейчас развиваются альтернативные инструменты в виде цифровых валют, разного рода новых технологий. Ряд стран экономически растет, и это количество, рано или поздно, переходит в качество, которое не устраивает тех, кто пытается управлять всем миром", — заявил Безпалько.

Он отметил, что Россия достаточно сильная, чтобы не испытывать серьёзный ущерб от американских санкций, и это вызывает отчаяние в Вашингтоне.

"И здесь Россия тоже находится в списке тех стран, которые не могут быть партнерами США, потому что у нас есть мощная армия, способная нанести неприемлемый ущерб и достаточная экономическая мощь, связи, партнеры в виде Китая, и союзники, которые делают невозможным введение масштабных экономических санкций, не наносящих ущерб самим США. Поэтому это и порождает отчаяние, по крайней мере, у это американской журналистки", — сказал собеседник издания.

По словам Безпалько, Запад с "удовольствием сожрал" бы Россию, чтобы выйти из экономического кризиса.

"Из подобного рода кризисов привыкли выходить либо через какой-то военный инструментарий, например, через мировую войну, либо через пожирание и распад больших государств, таких как Советский Союз. Конечно, с удовольствием сожрали бы Россию, ее недра, алмазы, нефть, редкоземельные металлы, лес, поля, вообще всё, что есть. Это бы отодвинуло сроки экономического глобального кризиса лет на 20, наверное. Но, Россия, имея опыт распада СССР, не хочет отдавать себя на съедение", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что ещё одной причиной отчаяния Байдена является союз России и Китая.

"Китай тоже не хочет отдавать себя на съедение и он опирается на военную мощь России. Россия предоставляет Китаю военный зонтик, а Китай предоставляет России ряд экономических инструментов. Это и порождает определенного рода отчаяние или панику, или хотя бы просто трудности в решении проблем у американского руководства", — добавил Безпалько.

Ранее старший научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин написала в статье для Financial Times о том, что угрозы Байдена санкциями в адрес России выглядят все более отчаянными, потому что эти ограничения не работают так эффективно, как планировали в Вашингтоне.

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