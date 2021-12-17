Украинский народ останется близок России несмотря ни на что, заявил Песков

Украинские власти могут вести пропаганду против России и пытаться настроить против неё население, но, несмотря на это, два братских народа всё равно останутся близкими друг другу. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских — мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", — отметил Песков в эфире телеканала RTVI.

Пресс-секретарь сравнил попытки прервать все связи между российским и украинским народом с "обрубанием отношений до центральных артерий".

"Вы видите враждебность по отношению к России, вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения — точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", — с грустью отметил Песков.

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