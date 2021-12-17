Песков рассказал, с каким президентом США Путину было легче всего общаться

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин ощущает себя комфортно во время общения как с бывшим президентом США Дональдом Трампом, так и нынешним американским лидером Джо Байденом. Вместе с этим пресс-секретарь руководителя РФ объяснил, почему так происходит.

По мнению Пескова, Путина ничего не беспокоит во время диалога с Трампом и Байденом из-за большого опыта в международной политике. Российский президент много раз беседовал с разными мировыми лидерами, добавил его пресс-секретарь.

"Я думаю, он (Путин. — Прим. ред.) себя — то, что я видел, — он себя одинаково комфортно чувствует в общении с кем угодно", — сообщил представитель Кремля в эфире телеканала RTVI.

Также Песков отметил, что Путин и Байден не являются друзьями. По словам пресс-секретаря лидера РФ, президенты слишком мало разговаривали, чтобы стать товарищами.

"Я не говорил, (что у беседы лидеров — Прим. ред.) дружеский тон. Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья, они всё-таки не так много ещё общались", — объяснил Песков.

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