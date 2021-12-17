Замглавы МИД Грушко: возобновлять совет РФ — НАТО не планируется

Североатлантический альянс не представил серьёзных инициатив по возобновлению работы совета Россия — НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, руководство альянса не ответило на идеи России по прекращению эскалации, передаёт РИА Новости.

"Никаких конкретных серьёзных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа", — заявил замглавы МИД.

Недавно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что намерен повлиять на возобновление работы совета Россия — НАТО, ведь в рамках этого формата можно обсуждать в том числе и украинские вопросы.

Кроме того, в альянсе пообещали принять шаги по снижению напряжённости и укреплению доверительных связей с РФ.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал начать переговоры, чтобы выработать чёткие международно-правовые договорённости для исключения дальнейшего продвижения НАТО на Восток.

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