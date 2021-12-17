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Зампостпреда при ООН: Украину старательно превращают в проект "анти-Россия"

Политика

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на обсуждении проекта резолюции о положении прав человека в Крыму заявил, что власти Украины принимают решения, противоречащие интересам страны.

Зампостпреда при ООН: Украину старательно превращают в проект "анти-Россия"

По его словам, Киев зачастую действует по принципу "лишь бы во вред России", сказано на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН.

"Украину же, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство", — отметил Кузьмин.

Он добавил, что, согласно последним статистическим данным МВФ, страна находится на последнем месте в Европе по уровню жизни.

Политик подчеркнул: Украину последовательно "накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию". Кузьмин убеждён, что всё это представляет угрозу для государства.

"Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живёт собственной жизнью", — заключил он.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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