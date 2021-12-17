Зампостпреда при ООН: Украину старательно превращают в проект "анти-Россия"

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин на обсуждении проекта резолюции о положении прав человека в Крыму заявил, что власти Украины принимают решения, противоречащие интересам страны.

По его словам, Киев зачастую действует по принципу "лишь бы во вред России", сказано на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН.

"Украину же, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство", — отметил Кузьмин.

Он добавил, что, согласно последним статистическим данным МВФ, страна находится на последнем месте в Европе по уровню жизни.

Политик подчеркнул: Украину последовательно "накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию". Кузьмин убеждён, что всё это представляет угрозу для государства.

"Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живёт собственной жизнью", — заключил он.

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