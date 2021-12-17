Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что президенты России и Украины пока не готовы к прямым переговорам.
По его словам, чтобы встреча главы РФ Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским действительно состоялась, необходим какой-либо "геополитический сдвиг", передаёт телеканал "Наш".
"Мне кажется, сегодня обе стороны не готовы к этой встрече и не очень её хотят", — сказал Бортник.
Он также добавил, что сообщения о готовящемся диалоге "выглядят красиво" лишь с точки зрения международной общественности. Эксперт убеждён: подобные заявления представляют собой "дипломатическую игру".
"Понятно, что Зеленский не может на этой встречи не поднять вопрос Крыма и Донбасса, потому что ему не будет куда возвращаться. А Путин не хочет говорить об этих вопросах, считая эти территории своими, а Донбасс — внутренним конфликтом Украины", — уточнил он.
Политолог считает, что президенты двух стран могут встретиться только в том случае, если на переговорах будут присутствовать "очень серьёзные внешние посредники".
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